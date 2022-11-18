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Военное обозрение

После нескольких месяцев ожиданий и неудач состоялся запуск американского космического корабля на окололунную орбиту

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Источник изображения: topwar.ru

Миссия Artemis I после нескольких месяцев ожидания и неудач всё же стартовала. Это событие положило начало реализации программы, в рамках которой в конечном итоге к Луне отправят астронавтов.

Команда НАСА столкнулась с рядом проблем непосредственно перед запуском. Они состояли как в технических неполадках с самой ракетой, так и в природных катаклизмах, с которыми столкнулась Флорида. Ураганы прокатились по стартовой площадке, повредив оборудование.

Заправка ракеты SLS жидким водородом оказалась одной из основных проблем, которая вынудила НАСА отказаться от более ранних попыток взлета. Во вторник баки были заполнены, несмотря на проблемы с утечкой, которые остановили заправку за несколько часов до запуска.

Аппарат высотой 98 метров запустил свои двигатели в 1:47 утра. Ракета должна вывести в космос корабль «Орион». Он предназначен для перевозки людей, но пока его пассажиры для этой испытательной миссии — манекены.

Ракета SLS израсходовала миллионы литров топлива, прежде чем ступени ракеты начали отделяться, и прежде чем космический корабль остался на орбите только с одним большим двигателем. Затем этот двигатель произвел два мощных включения, чтобы вывести космический корабль на траекторию к Луне. После этого, примерно через два часа после старта, отделился и ракетный двигатель, оставив Orion в свободном полете до конца своего пути.

Спустя почти восемь часов после запуска «Ориона» была произведена коррекция траектории, что является важным шагом, который гарантирует, что космический корабль останется на правильном пути. Планируется, что на следующей неделе американский аппарат максимально приблизится к поверхности Луны. Расстояние до естественного спутника Земли составит всего 96 километров.

Космический корабль оснащен 16 камерами внутри и снаружи. На протяжении всего полёта инженеры NASA будут внимательно следить за работой космического корабля. Команда оценит, работает ли Orion так, как предполагалось, и будет ли он готов в будущем к отправке к Луне астронавтов.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
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1 комментарий
№1
18.11.2022 12:49
запуск  пристрелочный  для  проверки  технологий, а до реальных  запусков  еще  далеко. но все равно  будет  развлекалово  пока полетят туда, вернутся  обратно и как  успешно  все у них  получится. К слову  китайцы  подобный  запуск в  самом  сложном  варианте  провели и сразу  успешно, но с  меньшими  массами и возможностями и уже давно.
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