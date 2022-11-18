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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" рассчитывает получить параметры безопасности корабля Starliner для его включения в перекрестные полеты на МКС

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Источник изображения: NASA

Санкт-Петербург. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские специалисты должны получить параметры безопасности американского корабля Boeing CST-100 Starliner, чтобы его включили в программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС), заявил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Для того, чтобы он был включен (в программу перекрестных полетов - ИФ), во-первых, естественно, он должен показать надежность, второе - какие-то параметры безопасности должны быть представлены нашим специалистам", - сказал Крикалев.

"У нас продолжается работа с группой безопасности, которая существует уже не первое десятилетие (...), мы обмениваемся информацией", - сказал он.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В августе руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано заявил, что NASA планирует начать переговоры с РФ о включении корабля Starliner в соглашение о перекрёстных полётах на МКС этой осенью, а также продлить соглашение после 2024 года.

Перекрестная схема, согласно которой российские космонавты входят в экипажи американских кораблей, а американские астронавты - в экипажи российских "Союзов", действовала в первые годы эксплуатации МКС, затем после аварии шаттла Columbia она была свернута, а с 2011 по 2020 год пилотируемые полеты к станции осуществлялись только на российских "Союзах".

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" Крикалев, соглашение может быть продлено.

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Россия
США
Компании
Boeing
NASA
Роскосмос
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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