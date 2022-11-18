Эксперт считает, что стороны конфликта на Украине близки к мирным переговорам

Основатель аналитического бюллетеня Geopolitical Futures и консультативной компании Stratfor Джордж Фридман отметил, что политическая система Евросоюза дала трещину еще до начала конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Последние события на Украине показывают, что стороны продолжающегося там конфликта близки к мирным переговорам. Такое мнение высказал в опубликованном в четверг интервью будапештскому интернет-изданию Index американский политолог венгерского происхождения, основатель аналитического бюллетеня Geopolitical Futures и консультативной компании Stratfor Джордж Фридман.

"Для меня очевидно, что мы близки к мирным переговорам", - заявил эксперт, добавив, что в конфликте на Украине не может быть победителей. При этом он обратил внимание на реакцию ряда стран, включая США, на инцидент с падением украинской ракеты в Польше.

"Сам по себе инцидент с ракетой не будет иметь больших последствий, - сказал Фридман. - Важно то, с какой скоростью Соединенные Штаты подтвердили, что за инцидентом в Польше не стоят русские".

Пересказывая интервью с Фридманом, издание Index также отметило, что он "мрачно смотрит на будущее Европы", считая, что политическая система Евросоюза дала трещину еще до начала конфликта на Украине. По мнению эксперта, "если ЕС будет еще больше разрушен введением санкций, то его придется строить заново".

Фридман считает, что ситуация в Европе сейчас хуже, чем в большинстве других регионов, и причина этого в том, что "старый континент не готов к войне". "Несмотря на жестокие вооруженные конфликты, раздиравшие Европу в прошлом, сегодня она, похоже, поверила, что войны уже когда-то случались и больше никогда не повторятся", - отметил американский политолог.

"Индекс" напоминает, что Фридман является автором нескольких книг, в том числе изданной в 2009 году работы "Следующие 100 лет: прогноз на XXI век", в которой он верно предсказал многие из сегодняшних событий.