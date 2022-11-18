Американская счетная палата США: почти половина военной авиации США не готова к полетам

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Счетная палата США обнаружила, что значительная часть американских военных самолетов не готова к полноценному боевому использованию. Специалисты Счетной палаты американской администрации, о чем пишет обозреватель Рэйчел С. Коэн, проанализировали состояние авиации ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и армии.

Как оказалось, около половины исследованных самолетов не способны выполнить хотя бы одну из своих боевых задач. Пентагон ежегодно тратит десятки миллиардов долларов на техническое обслуживание самолетов. Но ситуация, как мы видим, лучше не становится.

В настоящее время не готовы к полетам многие самолеты армейской авиации и морской пехоты, часть самолетов ВВС и более половины морской авиации ВМС США. Что интересно, исследования проводились по всей американской авиации, включая не только истребители, но и грузовые самолеты, заправщики и вертолеты.

Средняя боеспособность выбранных самолетов снизилась для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты в разной степени, делает неутешительный вывод Счетная палата США. В феврале 2022 года Air Force Times сообщила, что в среднем семь из каждых 10 самолетов были доступны для выполнения боевых задач, обучения пилотов или других рутинных операций. В последние годы это число практически не изменилось, несмотря на согласованные усилия по подготовке самолетов к участию в боевых действиях.

Министерство обороны все еще не достигло поставленных целей по финальной готовности самолета последнего поколения F-35. Его постоянно дорабатывают, но тут же всплывают новые недостатки.

Пентагон потратил около 54 миллиардов долларов на эксплуатацию и поддержку самолетов и вертолетов, рассмотренных в исследовании, в 2020 году, что почти на 3 миллиарда долларов меньше, чем в 2011 году. Однако техническое обслуживание за тот же период времени подорожало на 1,2 миллиарда долларов.

Нехватка персонала, задержки производства критически важных компонентов, незапланированное техническое обслуживание и сокращение числа компаний, которые могут обслуживать самолеты, которым уже несколько десятков лет, являются, как заявляет обозреватель, одними из самых насущных проблем, стоящих сегодня перед американскими вооруженными силами в данном направлении.