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Интерфакс-АВН

Поставляемое Западом на Украину оружие разворовывается, попадает в руки террористов - Небензя

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Нью-Йорк (ООН). 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Значительная часть оружия, поставляемого Киеву западными странами, попадает в руки террористов и разворовывается, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Было бы наивно полагать, что вся оказываемая Западом военная и финансовая поддержка Украине идет по назначению. Мы приводили немало свидетельств того, как значительная часть вооружений попадает в руки террористов и преступников, подпитывая конфликты по всему миру, а огромный объем ресурсов попросту разворовывается", - заявил Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что "об этом, наконец, начали задумываться и страны-поставщики так называемой помощи".

"7 ноября на Украину была направлена группа американских экспертов для проверки поставок вооружений Киеву. Как оказалось, США контролировали лишь десятую их часть или 22 тыс. единиц. Судьба остального направленного оружия неизвестна", - сообщил российский постпред.

Кроме того, по словам Небензи, Украина стала для Запада "полигоном для испытания различных видов оружия".

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Россия
США
Украина
Компании
ООН
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