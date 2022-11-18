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Глава объединённого комитета начальников штабов армии США Марк Милли снова сделал заявление, в котором дал понять, что украинские планы по «освобождению территорий страны в границах 1991 года» продолжат оставаться планами – не более того.

Генерал Милли отметил, что на сегодняшний день крайне низка вероятность того, что Украине удастся «освободить всю свою территорию, включая Крымский полуостров».

Американский генерал:

Вероятность победы Украины в ближайшее время с военной точки зрения нельзя назвать высокой.

Обращает на себя внимание тот факт, что это уже второе за последние несколько дней заявление Марка Милли подобного характера. Ранее он заявил о том, что ситуация складывается такими образом, что «появляется окно возможностей для переговоров между Киевом и Москвой». Тогда же глава американской версии генерального штаба заявил, что всё идёт к тому, что однозначного победителя в вооружённом конфликте Украины и России в ближайшее время выявлено не будет, а боевые действия могут «стать гораздо менее интенсивными на период до полугода».

После тех заявлений в Киеве подняли шум, заявляя, что американский генерал «говорит неверные вещи». В СНБО Украины объявили, что «все территории страны скоро будут освобождены – и Крым тоже».

Милли свои рассуждения теперь фактически повторяет, что приводит украинский режим к дополнительному негативу. Если это не игра на публику, то можно предположить, что США всё же начали подталкивать режим Зеленского к поиску компромисса. Возможно, с этим связано заявление главы киевского режима о том, что «партнёры» дали ему понять «наличие готовности у Москвы у переговорам». Напомним, что Зеленский заявил о готовности проводить только «открытые, а не закулисные» переговоры.