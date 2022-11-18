Небензя заявил об ущербности логики Запада об "ответственности" РФ за инцидент в Польше

Постпред при ООН отметил, что Москву давно перестали удивлять попытки стран "вопреки фактам и здравому смыслу во всем винить Россию"

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал ущербной логику Запада в вопросе "ответственности" России за инцидент с ракетой в Польше.

По его словам, российскую сторону давно перестали удивлять попытки западных стран "при любых обстоятельствах вопреки фактам и здравому смыслу во всем винить Россию". "Вот и сегодня, несмотря на очевидную подоплеку украинско-польской провокации, многие представители западных стран высказывались в том духе, что даже если ракету запускала Украина, виновата все равно Россия, разрушающая критическую инфраструктуру", - отметил Небензя, выступая 16 ноября на заседании Совета Безопасности ООН.

"Ущербность этой логики проявляется во всей красе применительно к безответственным обстрелам Запорожской атомной электростанции, за которыми, как все здесь прекрасно понимают, стоит Украина", - заявил постпред РФ.

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