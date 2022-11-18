Войти
ТАСС

Небензя заявил, что ВСУ из западного оружия ведут прицельный огонь по гражданским объектам

426
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Постоянный представитель России при ООН отметил, что военные США активно включились в планирование и фактическое руководство боевыми действиями

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Запад использует Украину как полигон для испытания различных видов оружия, из которого Вооруженные силы Украины ведут прицельный огонь по гражданским объектам. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Страны НАТО продолжают наводнять Украину вооружениями, направляя для работы с ними целые команды инструкторов и иностранных наемников, - сказал Небензя. - При этом военные США активно включились в планирование и фактическое руководство боевыми действиями, что недавно официально признал даже Пентагон".

"У нас нет сомнений, как используется западная военная техника, из которой ведутся прицельные удары по гражданским объектам, - отметил постпред РФ. - Только за последнюю неделю многократным артобстрелам, в том числе из РСЗО HIMARS, подверглись центральные районы и жилые массивы Донецка, Ясиноватой, Стаханова, Сватова, других населенных пунктов и даже городов Белгородской области. Продолжают наноситься удары по Каховской ГЭС, разрушение которой привело бы к крупнейшей гуманитарной катастрофе".

По его словам, у России нет иллюзий зачем это нужно Западу. "Для него Украина, в том числе, полигон для испытания различных видов оружия", - заявил постпред РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
ООН
Проекты
NATO
Похожие новости
26.10.2022
Атомный монтаж: Украина заканчивает создание «грязной бомбы»
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
17.08.2022
Европа устала от Украины. Есть проблемы посерьезнее
26.07.2022
Эти артиллерийские системы помогут России уничтожить американские HIMARS
10.06.2022
Неотвратимая и планомерная
02.06.2022
«США не поощряют и не позволяют Украине наносить удары за ее пределами»
03.04.2013
Ураганный огонь по площадям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 16:46
  • 38108
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.11 16:46
  • 0
“Тестируйте гриль сразу при покупке” - Алексей Бутримов, эксперт в сфере бытовой техники
  • 18.11 14:10
  • 2
Частная компания из РФ представила свой аналог спутниковой системы Starlink
  • 18.11 13:26
  • 85
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 18.11 13:03
  • 1
ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
  • 18.11 13:03
  • 1
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 18.11 12:57
  • 1
Компания “Б-Армс” разработала установку для получения сублимированной плазмы крови
  • 18.11 12:52
  • 1
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде
  • 18.11 12:49
  • 1
После нескольких месяцев ожиданий и неудач состоялся запуск американского космического корабля на окололунную орбиту
  • 18.11 11:31
  • 16
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 18.11 06:23
  • 1
Первый старт российского пилотируемого корабля "Орел" перенесен с 2023 на 2025 год - "Роскосмос"
  • 17.11 16:22
  • 3
"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
  • 17.11 16:21
  • 3
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 17.11 09:08
  • 1
В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО
  • 17.11 08:53
  • 1
НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет