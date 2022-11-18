Небензя заявил, что ВСУ из западного оружия ведут прицельный огонь по гражданским объектам

Постоянный представитель России при ООН отметил, что военные США активно включились в планирование и фактическое руководство боевыми действиями

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Запад использует Украину как полигон для испытания различных видов оружия, из которого Вооруженные силы Украины ведут прицельный огонь по гражданским объектам. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Страны НАТО продолжают наводнять Украину вооружениями, направляя для работы с ними целые команды инструкторов и иностранных наемников, - сказал Небензя. - При этом военные США активно включились в планирование и фактическое руководство боевыми действиями, что недавно официально признал даже Пентагон".

"У нас нет сомнений, как используется западная военная техника, из которой ведутся прицельные удары по гражданским объектам, - отметил постпред РФ. - Только за последнюю неделю многократным артобстрелам, в том числе из РСЗО HIMARS, подверглись центральные районы и жилые массивы Донецка, Ясиноватой, Стаханова, Сватова, других населенных пунктов и даже городов Белгородской области. Продолжают наноситься удары по Каховской ГЭС, разрушение которой привело бы к крупнейшей гуманитарной катастрофе".

По его словам, у России нет иллюзий зачем это нужно Западу. "Для него Украина, в том числе, полигон для испытания различных видов оружия", - заявил постпред РФ.