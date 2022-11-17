"Адмиралтейские верфи" планируют спустить на воду подлодку "Можайск" весной 2023 года - пресс-служба

Санкт-Петербург. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - АО "Адмиралтейские верфи" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) весной 2023 года планируют спустить на воду дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Можайск", строящуюся для Тихоокеанского флота, сообщила в среду пресс-служба судоверфи.

"В настоящее время работники верфей проводят на подлодке "Можайск" достроечные работы. Спуск корабля на воду запланирован на весну 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Уфа", построенная для Тихоокеанского флота (ТОФ), вошла в состав российского ВМФ.

Подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 - четвертая в серии из шести кораблей, которые строятся на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота. В его состав уже вошли подводные лодки "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан". Пятая и шестая субмарины серии - "Можайск" и "Якутск" - были заложены на предприятии в августе 2021 года.

На подводной лодке "Якутск" в настоящее время завершены гидравлические испытания всех блок-модулей корабля, специалисты проводят электрослесарные работы и изоляцию корпуса, сообщает пресс-служба судостроительного предприятия.

Контракт на строительство этой серии подлодок подписан в сентябре 2016 года. ВМФ России до 2024 года планирует получить в свой состав всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" целенаправленно для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Согласно открытым данным, тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой, - "ИФ") с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.