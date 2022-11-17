В США сообщили, что изучают вопросы противодействия БПЛА на примере конфликта на Украине

Начальник штаба Армии США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что американских военных интересует тема применения различных систем, способных поражать противника на дальних дистанциях, и работа систем противовоздушной обороны

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Американские военные изучают вопросы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на поле боя с учетом текущего конфликта на Украине. Об этом в среду сообщил начальник штаба Армии (Сухопутных войск) США генерал Джеймс Макконвилл на мероприятии, организованном изданием Politico.

"Я немного говорил о противодействии беспилотным воздушным системам, - сказал он, отвечая на вопрос, какие выводы Пентагон для себя делает, изучая конфликт на Украине. - Думаю, это то, на чем мы действительно должны сосредоточиться".

Также американских военных, по его словам, интересует тема применения различных систем, способных поражать противника на дальних дистанциях, и работа систем противовоздушной обороны. Помимо этого, продолжил генерал, в Пентагоне считают чрезвычайно важными вопросы организации логистики. "Если вы собираетесь вести войну или [участвовать в] конфликте, то у вас должна быть надежная логистика", - подчеркнул Макконвилл.

Ранее начальник штаба Армии США уже заявлял, что Пентагон извлекает полезные для себя уроки из специальной военной операции России на Украине, но не приводил конкретных примеров.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.