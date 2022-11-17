Как в Японии. В России создадут поезд с максимальной скоростью до 400 км/ч

Как сообщает ТАСС, компания «Синара — транспортные машины» (СТМ) планирует разработать российский поезд, который сможет двигаться со скоростью до 400 км/ч.
Там также сказано, что компания готовит линейку новых пассажирских электропоездов «Восток»: «Универсальная платформа поездов в зависимости от пассажиропотока (составность от 4 до 12 вагонов)».
Также компания ведёт разработку отечественной тяговой системы. Для движения по участкам бесконтактной сети железных дорог компания разрабатывает гибридный электропоезд с аккумуляторными тяговыми батареями с запасом автономного хода до 125 км.
В начале октября главный инженер РЖД Анатолий Храмцов заявил, что холдинг «Российские железные дороги» совместно с компанией «Синара — транспортные машины» планирует приступить к сборке высокоскоростного поезда в 2026 году.
Летом председатель совета директоров компании «Синара — транспортные машины» Александр Мишарин заявил, что такой поезд в настоящее время существует только в Китае.