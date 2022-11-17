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Как в Японии. В России создадут поезд с максимальной скоростью до 400 км/ч

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Сапсан
Сапсан.
Источник изображения: ixbt.com

Как сообщает ТАСС, компания «Синара — транспортные машины» (СТМ) планирует разработать российский поезд, который сможет двигаться со скоростью до 400 км/ч.

Российский поезд будет развивать скорость до 400 км/ч. Разработка поезда [завершится] к 2028 году, — говорится в презентации компании на стенде в рамках форума «Транспорт России».

Там также сказано, что компания готовит линейку новых пассажирских электропоездов «Восток»: «Универсальная платформа поездов в зависимости от пассажиропотока (составность от 4 до 12 вагонов)».

Также компания ведёт разработку отечественной тяговой системы. Для движения по участкам бесконтактной сети железных дорог компания разрабатывает гибридный электропоезд с аккумуляторными тяговыми батареями с запасом автономного хода до 125 км.

В начале октября главный инженер РЖД Анатолий Храмцов заявил, что холдинг «Российские железные дороги» совместно с компанией «Синара — транспортные машины» планирует приступить к сборке высокоскоростного поезда в 2026 году.

Летом председатель совета директоров компании «Синара — транспортные машины» Александр Мишарин заявил, что такой поезд в настоящее время существует только в Китае.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Компании
РЖД
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