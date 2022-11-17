Киев не получит шведские САУ Archer, Стокгольм не включил гаубицы в новый пакет военной помощи для Украины

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Украине не получит шведские самоходные гаубицы Archer, на поставку которых так надеялись в Киеве, артиллерийские системы не вошли в новый пакет военной помощи для украинской армии. О выделении средств на поддержку Украины сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Шведское правительство наконец-то определилось с объемами военной помощи для Украины. Как и ожидалось, новая помощь станет самой крупной с начала российской спецоперации. Но, несмотря на ожидания Киева, не все, что запрашивала Украина, шведы решили передать. Основной акцент сделан на подготовку к зиме, системах ПВО и средствах индивидуальной защиты. Запрошенные САУ Archer останутся в шведской армии.

Как заявляется, Швеция отправит на Украину неназванное количество зимнего обмундирования, средства индивидуальной защиты, внедорожники, палатки и средства ПВО с боекомплектом, какие именно, не раскрывается из-за "соображений безопасности". Однако можно предположить, что речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах RBS 70, которые неоднократно запрашивал Киев. Также в поставку войдут боеприпасы для "другого ЗРК", уже поставленного на Украину, опять же без пояснений.

Впереди - зима, низкие температуры и очень трудные условия. Это увеличивает ожидания помощи Украине со стороны других стран. Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее в этой чрезвычайно сложной ситуации для Украины предоставить до наступления зимы наиболее необходимое для тех, кто находится в самом трудном положении

- заявили в правительстве Швеции.

Буквально несколько дней назад в Стокгольме анонсировали поставку на Украину "современных вооружений", в Киеве сразу заявили, что это непременно будут САУ Archer, которые Украина выпрашивает у Швеции с начала лета. Видимо в Швеции посчитали, что зимнее обмундирование все же важней для ВСУ, чем самоходные гаубицы.