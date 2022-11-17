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Военное обозрение

Европейское оборонное агентство: Назрела необходимость вложения средств в собственные проекты в военной сфере

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Источник изображения: topwar.ru

После встречи глав оборонных ведомств в Брюсселе Европейское оборонное агентство (EDA) выступило с заявлением о необходимости существенного увеличения расходов на оборону всех стран ЕС.

В ходе заседания обсуждались вопросы по модернизации общих ВС Европы, достичь которой удастся совместными усилиями всех стран-членов. В список вошло создание дальнего воздушного транспорта, авианосцев, танкеров для обеспечения военных кораблей, современных систем ПВО. В блоке добавили, что укрепление сотрудничества в области обороны – главный приоритет построения собственной архитектуры безопасности на Европейском континенте.

Как отметил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, совмещающий эту должность с главой EDA, только благодаря усилению обороны и увеличению расходов в этой области удастся вывести ВС Европы на совершенно новый уровень, быстро и слаженно реагируя на потенциальные внешние угрозы любого уровня.

Согласно статистическим данным Европейского оборонного агентства, многие страны Европы до сих пор отдают предпочтение в пользу закупок вооружения и оборудования для него у других государств за пределами ЕС, идя по пути наименьшего сопротивления, а потому и назрела необходимость вложения средств в собственные проекты в военной сфере. Думается, что после этого где-то в США нахмурили брови...

Также в агентстве указали на тот факт, что лишь 18% из всех средств, предназначенных для программ в области обороны, приходятся на совместное сотрудничество между странами-членами ЕС.

Напоминаем, что Евросоюз предусмотрел дополнительно 70 млрд евро на увеличение своих оборонных расходов вплоть до 2025-го года. Здесь также учитываются и планы Германии по повышению своего оборонного бюджета.

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