В Пентагоне назвали приоритетом обеспечение Украины зенитными комплексами

Источник изображения: topwar.ru

Обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны является приоритетной задачей американских военных, США продолжает уделять основное внимание поставкам зенитных комплексов режиму Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Российские ВС во вторник нанесли очередной массированный удар высокоточными ракетами по критически важной инфраструктуре Украины, поразив множество объектов. По предварительным данным, в нескольких волнах участвовало от 80 до 90 крылатых ракет морского и воздушного базирования. Украинская ПВО с налетом не справилась, поставленные Западом зенитные комплексы также оказались бессильны, почти все ракеты попали в цель.

После этого в Пентагоне снова заявили о поддержке Украины и обеспечении Киева средствами ПВО, также пообещав "поддержку" энергетической инфраструктуры. Кроме того, США не исключают поставки вооружений и техники для "зимнего периода", такая возможность будет обсуждаться.

Мы будем продолжать работать с Украиной над тем, как мы можем наилучшим образом поддержать их в вопросах, касающихся ПВО. (...) мы будем обсуждать и другие аспекты, какую поддержку мы можем оказать в плане их наземных боевых возможностей, их возможностей в холодную погоду (...)

- заявил Райдер.

Ранее заместитель Райдера Сабрина Сингх сообщила на очередном брифинге, что США планирую построить на Украине эшелонированную интегрированную систему ПВО на основе поставляемых Киеву зенитных систем различной дальности. При этом она подчеркнула, что поставки зенитных комплексов не должны производить только США, Европа и другие партнеры также должны вложиться в безопасность Украины.