Боррелю "сложно сказать", какими будут отношения ЕС и РФ после конфликта на Украине

Так глава дипломатии ЕС прокомментировал сообщения в СМИ о том, что ЕС разрабатывает новый подход в отношении РФ

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю "сложно сказать", какими будут отношения между Евросоюзом и Россией после конфликта на Украине. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

"Мы в середине войны. Сложно сказать, какими отношения будут в будущем, кто знает, когда и как", - сказал он, комментируя сообщения в СМИ о том, что ЕС разрабатывает новый подход в отношении РФ. При этом он подтвердил, что страны ЕС обсуждают "новые линии" в отношениях с Россией.

В понедельник брюссельский портал EURActiv сообщил, что государства Евросоюза начали обсуждать будущее своих отношений с Россией, после того как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представил новый проект свода принципов взаимодействия с Москвой. По его данным, характер взаимоотношений Брюсселя и Москвы определяли пять принципов политики Евросоюза, однако после начала военной спецоперации на Украине многие из них перестали действовать. Как отмечает портал, в понедельник Боррель представил министрам иностранных дел стран ЕС новый проект свода принципов, призванный стать основой для обсуждения долгосрочных отношений сообщества с РФ. Эти принципы включают в себя "международную изоляцию России, введение и воплощение в жизнь ограничительных мер в отношении России и предотвращение их обхода".

В новом своде принципов планируется уделить внимание ряду вопросов, ставших актуальными после начала конфликта на Украине, утверждает портал. По его данным, в документе также говорится о необходимости "поддержки гражданского общества, правозащитников и независимых СМИ внутри и за пределами России при одновременном устранении возросших угроз безопасности и общественному порядку в ЕС".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.