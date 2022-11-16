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ТАСС

Патрушев: задачи СВО будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада

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Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

По словам секретаря Совбеза, Россия была вынуждена начать спецоперацию, учитывая невыполнение Киевом под давлением Запада минских соглашений и реальную угрозу создания на Украине ядерного и биологического оружия

БРЯНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Задачи российской специальной военной операции будут выполнены, несмотря на военную помощь киевскому режиму со стороны Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Россия, не получив гарантий своей безопасности, а также учитывая невыполнение Киевом под давлением Запада Минских соглашений и реальную угрозу создания на Украине ядерного и биологического оружия, вынуждена была начать проведение упреждающей специальной военной операции, защитить Донбасс и русскоязычное население от геноцида", - сказал Патрушев во вторник в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России.

"И, несмотря на оказываемую коллективным Западом украинскому режиму военную помощь, определенные президентом России задачи специальной военной операции будут выполнены", - подчеркнул Патрушев. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
16.11.2022 16:11
А разве кто то сомневается что Россия воюет с "западом".
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