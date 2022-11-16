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Интерфакс-АВН

Директор ЦРУ и Нарышкин обсудили в Анкаре поддержание каналов связи между США и РФ - Белый дом

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Уильям Бёрнс был послом в Москве с 2005 по 2008 год, а сегодня использует полученный дипломатический опыт на посту директора ЦРУ. Фото Reuters
Уильям Бёрнс был послом в Москве с 2005 по 2008 год, а сегодня использует полученный дипломатический опыт на посту директора ЦРУ. Фото Reuters.

Вашингтон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Директор ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обсудили на встрече в Турции необходимость сохранения каналов связи между США и Россией, сообщил во вторник представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Они обсудили сохранение открытыми каналов связи с Россией по вопросам, которые затрагивают будущее нашей безопасности. (...) На встрече в Анкаре речь шла об обычных каналах связи с Россией, которые остаются открытыми", - сказал Кирби в интервью Bloomberg.

Он подчеркнул необходимость ведения диалога с Россией "во избежание каких-либо просчетов".

Накануне телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США сообщил, что Бернс и Нарышкин также обсуждали ситуацию с отбывающими заключение в России американскими гражданами и "ядерные риски".

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Страны
Россия
США
Турция
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
Ядерный щит
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