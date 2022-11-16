«Лучше купить шесть дивизионов ПКР BrahMos, чем дюжину американских истребителей»: в зарубежной прессе о высокой стоимости западного оружия

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В условиях дороговизны западных боевых систем и угрозы санкций за покупку российского оружия на мировой рынок постепенно выходит Индия как поставщик военных изделий. В настоящее время наиболее приоритетным для неё регионом продаж является АТР, так как большинство расположенных здесь государств имеют напряжённые отношения с Китаем, в связи с чем не желают сотрудничать с КНР в военно-технической сфере.

Первым крупным прорывом Нью-Дели в области военных продаж стал заключенный в конце 2021 года контракт, который предусматривает поставку трёх батарей ПКР BrahMos Филиппинам за $374,96 млн.

Крылатые ракеты BrahMos остаются лучшим вариантом для береговой обороны, поскольку не имеют более эффективной альтернативы

- указывается в зарубежном издании 21AAR.

Как отмечается в прессе, при заключении этой сделки Индия продемонстрировала возможность продажи мощного оружия за сравнительно небольшие деньги:

Стоимость западных изделий ошеломляет. Например, США в 2021 году сообщили о готовности продать Филиппинам 12 многоцелевых истребителей F-16C / D. Их стоимость вместе с боеприпасами и запасными частями достигла $2,43 млрд. Это неприемлемая сумма. Лучше потратить $2,43 млрд, купив шесть дивизионов крылатых ракет BrahMos, чем дюжину американских истребителей.

Как полагает автор, данные ПКР способны защитить все водные пути страны, её критически важную инфраструктуру и крупнейшие города и куда важнее для ВС Филиппин, чем западные изделия с невероятно высокой стоимостью.

Со своей стороны отметим, что в сентябре 2022 года Минобороны Филиппин фактически отказалось приобретать F-16 у США, сославшись на их дороговизну и бюджетные ограничения.