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Интерфакс-АВН

Песков: резолюция ГА ООН о репарациях Украине - формализация грабежа ЗВР РФ

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Эмблема ООН
Эмблема ООН.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / МИД России

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия выступает категорически против резолюции Генассамблеи ООН о репарациях Москвы Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших ЗВР (золотовалютных резервов, - "ИФ"), которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Собственно, (это) формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Решение это не является юридически обязывающим, так мы к нему и будем относиться. (...) Категорически против этого", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что "Россия будет делать все, что возможно" для недопущения изъятия замороженных российских активов.

"На фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении нашей дальнейшей линии", - сказал Песков.

У него уточнили, как в Кремле относятся к тому, что при голосовании в ООН за проект резолюции воздержались ближайшие союзники РФ.

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Россия
Украина
Компании
ООН
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