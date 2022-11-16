Песков заявил, что Россия продолжит СВО на Украине, так как Киев не хочет переговоров

Пресс-секретарь президента отметил, что "цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия будет достигать поставленных целей на Украине, продолжая специальную военную операцию, поскольку Киев не хочет переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом [страны Владимиром] Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

"Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал просьбу президента Франции Эмманюэля Макрона к председателю КНР Си Цзиньпину убедить главу российского государства Владимира Путина вернуться за стол переговоров по урегулированию на Украине. "Безусловно", - ответил Песков на вопрос, стоит ли сначала уговорить Киев вернуться к переговорам. "Пока, собственно, не наблюдаем стола переговоров", - заметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что в Кремле видели заявления Зеленского о плане из десяти пунктов по достижению мира, сделанные на саммите G20.

Ранее украинский лидер выступил по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, отметив, что пришло время прекратить боевые действия, но, по его словам, Киев не пойдет на подписание "Минска-3". Минские соглашения, достигнутые в 2015 году, должны были стать основой урегулирования в Донбассе, однако Киев годами затягивал мирный процесс и отказывался от их выполнения, а после и вовсе заявил о неприемлемости политической части этого пакета, а также о категорическом отказе от прямого диалога с республиками Донбасса.