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ТАСС

В Минобороны Италии заявили, что новый пакет оружия для Украины не готовится

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Флаг Италии
Флаг Италии.
Источник изображения: © flickr.com / ell brown

Глава ведомства Гуидо Крозетто указал, что отправка вооружений Киеву продолжает осуществляться по пяти декретам, одобренным предыдущим правительством

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил во вторник, что новый межведомственный декрет об отправке оружия на Украину не готовится.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью газете La Stampa. Министр указал, что отправка вооружений Киеву продолжает осуществляться по пяти декретам, одобренным предыдущим правительством. Ранее Крозетто отмечал, что новые поставки оружия окончательно не исключены.

Вскоре после начала специальной военной операции России на Украине парламент Италии одобрил резолюцию об оказании помощи Киеву, в том числе военной. В рамках этого документа, который по настоянию партии "Движение "5 звезд" впоследствии несколько видоизменялся, были приняты пять декретов, содержавших перечень оружия и военного оборудования, которые Рим направляет Киеву.

Согласно решению властей, содержание документов засекречено, однако иногда информация просачивается в прессу. Так, ранее местные СМИ утверждали, что правительство Джорджи Мелони готовит новый пакет помощи Украине, в который могут войти компоненты систем ПВО. 

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Страны
Италия
Россия
Украина
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