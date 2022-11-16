Си Цзиньпин: причина кризиса – нарушение международного сотрудничества

Председатель КНР Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции
МОСКВА, 15 ноября/ Радио Sputnik. Для обеспечения мировой продовольственной и энергетической безопасности необходимо противостоять политизации и военизации этих сфер, а также снять односторонние санкции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите G20.
Решения этих проблем можно добиться путем укрепления торгового сотрудничества стран и выстраивания партнерских отношений, "создавая открытый, стабильный и устойчивый товарный рынок, совместными усилиями стабилизируя цепочки поставок и рыночные цены", отметил председатель КНР.
В процессе сокращения потребления ископаемой энергии и перехода на экологически чистые источники энергии необходимо учитывать все факторы, чтобы гарантировать отсутствие негативных последствий влияния этого перехода на экономику и условия жизни людей, заключил Си Цзиньпин.
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