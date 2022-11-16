Британские аналитики предлагают странам Юго-Восточной Азии «защититься от Китая», приобретая оружие у Британии

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Так называемые пузыри безопасности представляют собой проекции гипотетических полусфер, обозначенные карте для указания дальности действия систем вооружения. Центральная точка пузыря — это место, где размещается система вооружения, а дальность стрельбы из неё — это радиус проекции сферы.

В этом состоит суть нового отчета базирующегося в Лондоне Королевского института объединенных служб (RUSI), главного британского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности.

Если Великобритания хочет помочь небольшим азиатским государствам защитить свой морской суверенитет от таких гигантов, как Китай, она должна снабдить их «пузырями безопасности», созданными противокорабельными и противовоздушными средствами

- говорят соавторы отчёта.

Вооружившись таким образом, местные власти могут защищать прибрежные воды и небо, принадлежащие им по праву. Слабые могут усложнить жизнь более сильному, стремящемуся захватить их морскую территорию и ресурсы.

По сути, команда RUSI хочет имитировать действия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по отношению к ВМС США и связанным с ними объединенным силам. НОАК, если можно так выразиться, разбросала множество недорогих противокорабельных вооружений вокруг своей территории, одновременно создавая флот для противодействия на море, основанный на подводных лодках с ракетным вооружением и новейших надводных патрульных кораблях.

Руководители в таких государствах как Филиппины, Вьетнам и Индонезия, прекрасно осознают, что им придется жить рядом с Китаем вечно — и что Пекин будет разгневан, если они встанут на сторону Америки в зарождающемся соперничестве великих держав. В отчёте говорится, что небольшие азиатские государства предпочитают поддерживать своего рода военный нейтралитет, при котором они не вступают в ряды крупных конкурентов, но при этом отстаивают свои суверенные права.

Великобритания — держава среднего уровня, не имеющая решающих ресурсов даже для того, чтобы без посторонней помощи защищать Европу. Кроме этого, Британия не может позволить себе экспедиционный боевой флот, сравнимый с Седьмым флотом США.

Чтобы сохранить ресурсы Королевского флота для европейских вод, в отчёте RUSI предлагается, чтобы военно-морской флот и британская промышленность работали совместно, чтобы снабдить азиатские вооруженные силы множеством недорогих вооружений.

Соавторы проекта отмечают, что малые государства могут себе позволить закупать готовое оружие, датчики и системы управления, но в целом не могут себе позволить их разработку. Они заключают, что Великобритания должна взять на себя расходы на исследования и производство, в то время как региональные партнеры будут покупать оборудование по скромной цене за единицу. Этакая попытка продвинуть своё оружие на рынки Юго-Восточной Азии: Защитить не можем, но попытайтесь защитить себя от Китая самостоятельно - с помощью купленного у нас (Британии) оружия.