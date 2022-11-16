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Интерфакс-АВН

Боррель предложил главам МИД ЕС изучить новые принципы отношений с Россией - СМИ

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Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/Virginia Mayo

Брюссель. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - На заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник государства-члены начали дискуссию о будущем отношений между Евросоюзом и Россией на основании новых предложений о принципах взаимодействия с Москвой, представленных главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

О такой дискуссии сообщил близкий к институтам ЕС информационный портал EURACTIV, ссылаясь на документ, с которым ему удалось ознакомиться.

До недавнего времени взаимодействие ЕС с Россией, напоминает портал, регулировалось пятью "руководящими принципами" предыдущего высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Могерини. Однако, как говорится в статье, в нынешних реалиях большинство прежних положений было признано изжившими себя.

В понедельник Боррель представил министрам иностранных дел ЕС новый проект свода принципов, который должен послужить основой для обсуждения долгосрочных отношений ЕС с Москвой.

"Это будет включать в себя, прежде всего, "изоляцию России на международном уровне, введение и осуществление ограничительных мер против России и недопущение их обхода", - отмечается в публикации.

В новых принципах говорится о "поддержке соседей ЕС, в частности, посредством политики расширения". Речь также идет о "глобальных последствиях" событий на Украине.

В проекте Борреля содержится призыв к государствам-членам ЕС "тесно сотрудничать с партнерами по всему миру и союзниками по НАТО для защиты и укрепления международного порядка, основанного на правилах". Согласно документу, "понятия "сферы влияния" не имеют места в 21 веке и не могут быть частью будущего европейского порядка безопасности".

Предложенный новый набор принципов призывает к "укреплению устойчивости ЕС, в том числе в сфере энергетической безопасности и жизненно важной инфраструктуры, путем противодействия киберугрозам и гибридным угрозам...".

Нынешняя геополитическая ситуация, по мнению Борреля, "делает более актуальной соответствующую адаптацию безопасности и обороны ЕС".

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