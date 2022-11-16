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ТАСС

Пентагон: США продолжат поставлять военную помощь Украине столько, сколько потребуется

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

В Вашингтоне ожидают замедления боевых действий с наступлением зимы

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Власти США готовы продолжать поставлять военную помощь Украине столько, сколько потребуется. Об этом заявил в понедельник представитель Пентагона высокого ранга.

Как отмечает пресс-служба американского оборонного ведомства, чиновник отметил, что, как ожидают в Вашингтоне, с наступлением зимы боевые действия на Украине могут замедлиться, однако это никак не скажется на планах Вашингтона по оказанию помощи Киеву. "Мы продолжим работать с ними вместе с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что у них есть все, что нужно для успеха на поле боя. <...> Мы готовы делать это столько, сколько потребуется", - заявил представитель Пентагона.

По его словам, "средства ПВО остаются приоритетом для украинцев". "Для нас это продолжает оставаться предметом обсуждений с точки зрения того, как США и международное сообщество могут продолжать поддерживать их (власти Украины - прим. ТАСС), когда речь идет об их потребностях в оборонной сфере", - добавил чиновник.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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