Сунак заявил, что Лондон помогает Киеву усилить позиции перед переговорами с Россией

По его мнению, подталкивание Украины к переговорам было бы "немного нечестно" в свете ударов РФ по объектам ее инфраструктуры

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Великобритания предпринимает усилия, направленные на укрепление позиций Украины в преддверии возможных переговоров с Россией. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак перед саммитом Группы двадцати в Индонезии.

"Наша работа состоит в том, чтобы продолжать помогать Украине защитить себя и добиться по возможности наиболее сильной для них позиции к выбранному ими моменту для достижения переговорного решения", - приводит слова главы британского правительства газета The Telegraph. По его мнению, подталкивание Украины к переговорам было бы "немного нечестно" в свете российских ударов по объектам ее инфраструктуры.

Ранее американская газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что администрация США подтолкнула президента Украины Владимира Зеленского к исключению пункта о невозможности переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным из списка условий для начала диалога. Как указало издание, изменение позиции "напрямую связано с мягким подталкиванием со стороны администрации президента США Джо Байдена".

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

10 октября, спустя два дня после террористической атаки Украины на Крымский мост, президент РФ сообщил о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военного управления, энергетики и связи. По его словам, власти в Киеве уже давно используют террористические методы, предпринята в том числе попытка подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток", наносятся удары по Запорожской АЭС, совершены теракты в отношении Курской АЭС. Путин предупредил тогда Украину о жестких ответах на подобные действия.