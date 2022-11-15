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ТАСС

Боррель сообщил, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия на более чем €8 млрд

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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Это 45% от усилий США, заявил глава дипломатии Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Евросоюз предоставил Украине оружия на минимум €8 млрд. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружений на минимум €8 млрд. Это 45% от усилий США", - сказал он.

Боррель попросил журналистов не путать помощь от ЕС и его стран-членов с предоставлением Киеву €3,1 млрд из Европейского фонда мира. Он подчеркнул, что министры обороны 27 стран ЕС на заседании во вторник обсудят "помощь в цифрах", включая дальнейшую поддержку Украины.

Ранее Еврокомиссия предложила предоставить Украине "на очень льготных условиях" макрофинансовую помощь в размере €18 млрд в 2023 году. Она должна быть одобрена Советом ЕС и Европарламентом, после чего Брюссель начнет выделять средства траншами. 

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