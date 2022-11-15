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В рамках операции "Ирини" ВМС стран Евросоюза перехватили два груза бронемашин для Ливии

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В Ливии позабыли жизнь без войны – она идет уже десятый год
В Ливии позабыли жизнь без войны – она идет уже десятый год.
Источник изображения: REUTERS/Ayman Al-Sahili

ЦАМТО, 14 ноября. В рамках проводимой ВМС стран Европейского Союза военно-морской операции "Ирини" были захвачены десятки бронемашин BATT UMG, предназначавшихся для поставки в Ливию в нарушение санкций ООН.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, по меньшей мере, 28 ед. UMG BATT производства компании Armored Group из Объединенных Арабских Эмиратов перевозились в Ливию на борту торгового судна Meerdijk, которое 11 октября было досмотрено силами ЕС в центральной части Средиземного моря. Данные отслеживания судов показывают, что Meerdijk покинуло порт Аль-Хамрия в Дубае 27 сентября и прошло через Суэцкий канал 8 октября.

Как говорится в пресс-релизе командования операции "Ирини", Нидерланды, под флагом которых шло судно, дали свое согласие на инспекцию и на борт была отправлена группа для проверки характера перевозимого груза. Инспекторы обнаружили, что в нарушении эмбарго ООН на поставки оружия, судно перевозило в Ливию модифицированные для использования в военных целях машины. В соответствии с мандатом Операции, техника была конфискована, а судно направлено в европейский порт для дальнейшего досмотра. После изучения группой экспертов ООН машины были выгружены и поставлены на хранение.

Ранее машины TAG были замечены на вооружении сил, возглавляемых поддерживаемым ОАЭ Халифой Хафтаром.

Это уже второй за последние три месяца случай ареста груза во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) №2292 (2016). В июле фрегат ВМС Италии (F571) "Грекаль" проинспектировал грузовое судно Victory Roro (ранее Luccello), обнаруженное французским морским патрульным самолетом. Корабль следовал из Акабы (Иордания) в Бенгази на востоке Ливии. В результате были обнаружены "десятки транспортных средств, разработанных или модифицированных для военного использования" в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Эти машины также были конфискованы.

Группа экспертов ООН по Ливии заявила, что судно Luccello, ранее перевозившая грузы под флагом Экваториальной Гвинеи, в марте уже доставило военную технику этому североафриканскому государству. Весной корабль выгрузил в Ливии бронемашины "Спартан" компании Streit Group.

С марта 2020 года в рамках операции "Ирини" было проведено 25 инспекций на море в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, разрешающими досмотр, перенаправление и изъятие груза оружия и связанных с ним материалов, обнаруженных на борту торговых судов, направляющихся в Ливию.

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Гвинея
Иордания
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