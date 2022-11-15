Войти
ТАСС

Боррель: ЕС никогда не рассчитывал, что санкции позволят закончить конфликт на Украине

191
0
0
Глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo / Jean-Francois Badias

Как заявил глава внешнеполитической службы ЕС, санкции ослабляют экономику России и ее военные возможности

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Евросоюз никогда не рассчитывал, что санкции позволят закончить боевые действия на Украине, они лишь должны ослабить Россию. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Евросоюз никогда не говорил, что санкции должны остановить войну. Санкции ослабляют экономику России, ее военные возможности и возможности получения новых технологий", - сказал он. Боррель в очередной раз выступил с утверждением, что санкции ЕС против России "работают".​​​​​​

При этом перед встречей он сообщил журналистам, что страны ЕС пока не готовы обсуждать новые санкции против России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
12.09.2022
«Леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат». Россия отрицает прорыв ВСУ
09.09.2022
WP: Пентагон объявит о поставке Украине вооружений на $675 млн
06.06.2022
В США рассказали о поставках двигателей из украинского «Южмаша» в Европу
25.07.2019
В Малайзии раскрыли неожиданные факты о расследовании по MH17
27.02.2015
Кипрские порты для российских кораблей
27.05.2014
Российский экспорт
26.05.2014
“Мотор Сич” продает в ЕС двигатель, который не купила Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 05:37
  • 77
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 15.11 05:25
  • 37868
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.11 02:45
  • 2
Рогозин призвал закупать для СВО самое эффективное вооружение
  • 15.11 01:47
  • 1
Белорусская армия получает ежегодно до 20 новых отечественных видов вооружений - Госкомвоенпром
  • 15.11 01:46
  • 1
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 15.11 01:44
  • 1
Концерн "Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в Вооруженные Силы России
  • 14.11 20:16
  • 3
Вывод российских войск из Херсона «совпал» с рядом экономических послаблений со стороны Запада
  • 14.11 14:23
  • 4
Рогозин призвал отменить конкурсные закупки вооружения для армии
  • 14.11 14:18
  • 0
Варшава продолжает готовиться к 3-й мировой
  • 14.11 12:10
  • 1
Государственная программа вооружений фактически приостановлена
  • 14.11 11:51
  • 1
Мост недоступности
  • 14.11 11:19
  • 2
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации
  • 14.11 10:43
  • 1
Медведев заверил, что "все вернется домой", в Россию
  • 14.11 10:40
  • 1
Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона
  • 14.11 09:13
  • 5
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра