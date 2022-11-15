Боррель: ЕС никогда не рассчитывал, что санкции позволят закончить конфликт на Украине

Как заявил глава внешнеполитической службы ЕС, санкции ослабляют экономику России и ее военные возможности

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Евросоюз никогда не рассчитывал, что санкции позволят закончить боевые действия на Украине, они лишь должны ослабить Россию. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Евросоюз никогда не говорил, что санкции должны остановить войну. Санкции ослабляют экономику России, ее военные возможности и возможности получения новых технологий", - сказал он. Боррель в очередной раз выступил с утверждением, что санкции ЕС против России "работают".​​​​​​

При этом перед встречей он сообщил журналистам, что страны ЕС пока не готовы обсуждать новые санкции против России.