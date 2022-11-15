Боррель сообщил, что ЕС будет готовить 15 тыс. украинских военных не только в Польше

Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области.

Несколько стран ЕС будут предоставлять не только инструкторов, но и места для подготовки на своей территории, заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Евросоюз в рамках военной тренировочной миссии для Украины (EUMAM Ukraine) будет тренировать 15 тыс. украинских военных не только на территории Польши, но и в других странах ЕС. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

"Их будут учить не только на территории Польши. Несколько стран ЕС будут предоставлять не только инструкторов, но и места для подготовки на своей территории", - сказал Боррель.

На встрече глав МИД стран ЕС было принято официальное решение о запуске тренировочной миссии Евросоюза для Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Совет ЕС запустил миссию военной помощи EUMAM, чтобы поддержать Украину" в свете специальной военной операции РФ "и провести обучение до 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины", говорится в распространенном в Брюсселе сообщении Совета ЕС.

Решение о создании этой миссии было принято месяц назад - 17 октября. Она должна обеспечить подготовку 15 тыс. военных, рассчитана на 24 месяца, на эти нужды должно быть выделено €106,7 млн.

Согласно сообщению внешнеполитической службы ЕС, миссия обеспечит "индивидуальную, коллективную и специальную подготовку для ВСУ и отрядов территориальной обороны". Она также обеспечит координацию усилий отдельных государств ЕС, которые будут заниматься тренировкой украинских военных для ведения боевых действий против России, в двустороннем порядке.