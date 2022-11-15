Путин разрешил военнослужащим - руководителям госорганов продолжать службу после 70 лет

Срок их службы ранее мог быть продлен президентом, но не свыше достижения ими 70 лет

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом внес изменения в Положение о порядке прохождения военной службы, позволяющие военнослужащим - руководителям федеральных органов исполнительной власти и госорганов продолжать военную службу после достижения ими возраста 70 лет. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовых актов.

Ранее, согласно положению, срок службы военнослужащих - руководителей госорганов, которые желают продолжать после достижения предельного возраста пребывание на военной службе, мог быть продлен президентом, но не свыше достижения ими 70 лет. Внесенные указом изменения отменяют это возрастное ограничение.

В соответствии с положением, предельный возраст пребывания на военной служба для маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника или адмирала составляет 65 лет, для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора или контр-адмирала - 60 лет, для полковника или капитана 1 ранга - 55 лет, для военнослужащих с прочими званиям - 50 лет, для военнослужащих женского пола - 45 лет.