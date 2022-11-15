Небензя заявил, что Запад хочет разморозить активы России для оплаты вооружений Киеву

Как отметил постпред РФ при ООН, Запад хочет продлить и еще больше усугубить конфликт, используя для этого российские деньги

ООН, 14 ноября. /ТАСС/. Западные страны давно хотят разморозить попавшие под санкции российские активы, чтобы профинансировать поставки вооружений Киеву. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании спецсессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации по Украине, посвященном рассмотрению украинского проекта резолюции о "репарациях" Киеву.

"У нас нет сомнений, откуда будут черпаться средства для так называемого возмещения ущерба. Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а, по сути, украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов, - сказал Небензя. - Им уже давно очень хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить их на помощь Украине, а на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения".

"Тем самым Запад хочет продлить и еще больше усугубить конфликт, планируя использовать для этого российские деньги, - отметил постпред РФ. - Соответствующее решение Генассамблеи необходимо ему как ширма для этого неприкрытого грабежа. Такое развитие событий приведет лишь к усилению напряженности и нестабильности во всем мире, в то время как выгодополучателями будут западные военные корпорации, которые уже заработали миллиарды долларов на поставках вооружений Украине".