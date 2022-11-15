«Мотовилиха» представила на «Металл-Экспо 2022» продукцию из новых марок стали

Гражданский дивизион «Мотовилихинских заводов» представил на Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2022» продукцию из новых марок стали. Изделия применимы в областях, где требуются особые характеристики по хладостойкости, прочности и устойчивости к коррозии, например в нефтегазовой отрасли, судостроении и на транспорте.

Участникам мероприятия представлены насосные штанги, бурильные трубы, переводники. Также посетители знакомятся с основной гражданской продукцией завода – поковками, черновыми вагонными и локомотивными осями, штамповками, сортовым прокатом и стальными отливками.

«В условиях ограничения поставок аналогичных продуктов и технологий из-за рубежа появилась задача обеспечить собственное производство из стали с требуемыми характеристиками. В результате нам удалось совершить прорыв в сталеплавильном сегменте. На «Металл-Экспо 2022» представлены результаты работы. Это изделия, востребованные предприятиями энергетического и транспортного комплексов, нефтедобычи и судостроения», – сказал генеральный директор ООО «Мотовилиха – Гражданское машиностроение» Сергей Дядькин.

Представленные детали имеют длительный срок службы и сохраняют все свойства в условиях экстремальных температур.

В данный момент ООО «Мотовилиха – Гражданское машиностроение» освоило производство нескольких марок стали с уникальными свойствами. В частности, освоено производство стали низколегированной марки, используемой в производстве оборудования для нефтегазодобывающих платформ и подводных добывающих комплексов. Также разработан хладостойкий вид судостроительной стали, предназначенной для ледоколов и других судов, применяемых в Арктике.

8-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2022» проходила с 8 по 11 ноября в московском ЦВК «Экспоцентр».