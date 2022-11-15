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ТАСС

Путин подписал указ, допускающий службу по призыву в ВС РФ лиц с иностранным гражданством

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Источник изображения: Донат Сорокин/ ТАСС

По призыву ранее могли служить только граждане России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Граждане РФ, имеющие также иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом, смогут призываться в Вооруженные силы РФ. Это следует из опубликованного в понедельник указа президента РФ Владимира Путина, которым вносятся изменения в Положение о порядке прохождения военной службы.

Ранее по призыву могли служить только лица, являющиеся гражданами РФ (иностранцы могли и сохраняют сейчас возможность служить по контракту в званиях солдат, матросов, сержантов и старшин).

Согласно новой редакции документа, прохождение военной службы по призыву осуществляется "солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [Российской Федерации], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства". 

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Путин Владимир
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