Анализ банка Credit Agricole: Польше может не хватить денег на закупку вооружений

Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений.

ЦАМТО, 14 ноября. Польше может не хватить денег на закупку вооружения и военной техники. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в анализе банка Credit Agricole, на который ссылается издание Rzeczpospolita.

"Вероятно, новому правительству после ближайших выборов (очередные парламентские выборы запланированы в Польше на 2023 год – ред.) придется "нажать на тормоз" и ограничить уже реализуемые программы вооружений, а также те, которые только запланированы", – предупреждает главный экономист Credit Agricole Якуб Боровский.

Аналитики банка, которые подытожили стоимость наиболее важных уже выполняемых контрактов, а также готовящихся инвестиций, подсчитали, что сумма всех расходов на национальную оборону к 2035 году может составить 1,7 трлн. злотых (около 0,37 трлн. долл. по текущему курсу).

"Стоимость заказываемой новой техники, конкретного танка, гаубицы, самолета или ракетной установки составляет лишь треть всех расходов. Еще две трети расходов необходимо потратить на техническое обслуживание, модернизацию, ремонт, необходимость адаптации военной инфраструктуры к эксплуатации оборудования и создание сети поддержки – например, поставки запчастей, а также технологии модернизации вооружения в течение жизненного цикла изделий", – отметил военный аналитик Ежи Рещиньский.

Он, в частности, напомнил, что после решений, например, о покупке таких танков, как Abrams (США) и К2 (Южная Корея), в армии должна быть создана сложная и дорогостоящая система обслуживания, ремонта и снабжения четырех видов техники – с учетом имеющихся танков Т-72 и Leopard 2А4.

"Анализ Credit Agricole не оставляет сомнений: если не позднее 2024 года экономика не поднимется, а вряд ли это произойдет, Польша начнет испытывать проблемы с урегулированием своих обязательств, вытекающих из неконтролируемой сегодня гонки вооружений", – отмечает Rzeczpospolita.

Как напоминает "РИА Новости", в последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.