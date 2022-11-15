Подлодка "Уфа" войдёт в состав ВМФ 16 ноября - Минобороны России

Транспаранты с изображением заложенных на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") больших дизель-электрических подводных лодок Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) и Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России. Санкт-Петербург, 01.11.2019.

До 2024 г. Тихоокеанский флот планирует получить все шесть субмарин этого проекта с ракетами "Калибр" на борту

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Уфа", построенная для Тихоокеанского флота, войдёт в состав российского ВМФ в среду, 16 ноября, сообщило министерство обороны РФ.

"Церемония подъёма Андреевского флага и приёма в состав ВМФ подводной лодки состоится 16 ноября", - сказано в сообщении, распространённом в понедельник.

Эту дату утвердил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Приказ главкома о приёме подлодки в состав ВМФ будет зачитан на торжественной церемонии, которая пройдёт 16 ноября на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, где была построена субмарина. "С момента оглашения приказа и подъема на флагштоке Андреевского флага дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" будет считаться принятой в состав ВМФ России", - говорится в пресс-релизе.

"Уфа" - четвертая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, была заложена в ноябре 2019 года.

Евменов ранее сообщал, что "до 2024 года ВМФ России планирует получить в свой состав всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" целенаправленно для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота".

"Эти подводные лодки обладают отличными характеристиками скрытности и оснащены высокоточным оружием, что позволяет им эффективно выполнять задачи по предназначению", - отметил главком ВМФ.

Согласно отрытым данным, тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3 таковы: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой, - "ИФ") с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.