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ТАСС

В Словении заявили, что не будут обучать солдат ВСУ на территории страны

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Модернизированный танк М-55S армии Словении
Модернизированный танк М-55S армии Словении.
Источник изображения: армия Словении

От участия в тренировочной миссии ЕС страна не отказывается

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Словения примет участие в тренировочной миссии Евросоюза (ЕС) по обучению бойцов ВСУ, но не будет размещать украинских военных на своей территории. Об этом заявила министр иностранных дел Словении Таня Файон по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюссель.

"По моим сведениям, речь не идет о размещении украинских военных в Словении. Вероятно, обучение будет проходить в Польше или же где-то еще. Договор об этом будет заключен внутри Евросоюза", - отметила Файон.

Решение о создании тренировочной миссии ЕС по обучению украинских военных было принято 17 октября. Как тогда сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, она должна обеспечить подготовку 15 тысяч военных, рассчитана на 24 месяца, на эти нужды должно быть выделено €106,7 млн. Предполагается, что тренировочные базы ЕС для ВСУ разместятся на территории Германии и Польши, также рассматривается возможность подключения других государств к подготовке боевых формирований . 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Словения
Проекты
Евросоюз
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