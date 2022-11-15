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В России создали щит из композитной брони, способный выдержать очередь из крупнокалиберного пулемета

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Армоком
Логотип ЗАО "Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты".
Источник изображения: http://www.armocom.ru/

ЦАМТО, 14 ноября. Щит из композитной брони, способный выдержать очередь из крупнокалиберного 12,7-мм пулемета, создан в интересах российских силовых структур.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил заместитель гендиректора предприятия-разработчика данного изделия "Армоком" Олег Фаустов.

"Если говорить непосредственно о самих щитах, сегодня мы ведем довольно интересные разработки по данной тематике. Так, мы сделали переносной щит, который выдерживает огонь из крупнокалиберного пулемета 12,7 мм. Это было техническое требование заказчика, которое мы доказали на практике – наше изделие действительно не пробивается", – сказал он "РИА Новости".

По словам О.Фаустова, этот щит весит около 35-36 кг, для его переноски предусмотрена специальная подвеска, которая крепится на плечи, также боец со щитом в будущем может оснащаться экзоскелетом для разгрузки.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армоком
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