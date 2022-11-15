Войти
ТАСС

В Финляндии считают, что переговоры по Украине могут вестись только после вывода войск РФ

199
0
0
Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что время переговоров должна определять Украина

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если Россия выведет все войска с ее территории. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза в Брюссель.

"Я очень рад, что Украина оккупировала Херсон, или, вернее, забрала Херсон обратно, - отметил Хаависто. - Думаю, возможности для любых переговоров появятся, если Россия выведет все войска с территории Украины. Конечно, Финляндия поддерживает роль ООН в вопросах торговли зерном и мы находимся в постоянном контакте с МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности в Запорожье, мы также поддерживаем проходящий обмен пленными, то есть какие-то элементы переговоров происходят, однако соглашение между Украиной и Россией может произойти только если Россия уйдет со всех территорий Украины".

"Конечно, время переговоров должна определять Украина после того, как она сможет вернуть занятые Россией территории", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов о поступающих из США сигналах о том, что Вашингтон якобы подталкивает Киев к переговорам.

"Сегодня главы МИД ЕС должны подтвердить нашу полную приверженность поддержке Украины, в особенности по ответственности за военные преступления, сообщения о которых продолжают поступать", - отметил глава МИД Финляндии.

В частности, министры должны принять окончательное решение о запуске Миссии ЕС по подготовке украинских военных. Миссия рассчитана на 24 месяца, ее бюджет составит €106 млн, тренировочные лагеря разместятся в Германии и Польше. Миссия также должна будет координировать действия отдельных государств ЕС по тренировке солдат ВСУ в двустороннем порядке. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
28.06.2022
Миршаймер: история сурово осудит США за их безумную политику по Украине
13.02.2020
Уже и Европе такое НАТО не надо
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
16.04.2015
По шаблону конфронтации
31.03.2015
Модернизация российской армии: слишком амибиционная задача для национальной оборонной промышленности
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 05:37
  • 77
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 15.11 05:25
  • 37868
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.11 02:45
  • 2
Рогозин призвал закупать для СВО самое эффективное вооружение
  • 15.11 01:47
  • 1
Белорусская армия получает ежегодно до 20 новых отечественных видов вооружений - Госкомвоенпром
  • 15.11 01:46
  • 1
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 15.11 01:44
  • 1
Концерн "Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в Вооруженные Силы России
  • 14.11 20:16
  • 3
Вывод российских войск из Херсона «совпал» с рядом экономических послаблений со стороны Запада
  • 14.11 14:23
  • 4
Рогозин призвал отменить конкурсные закупки вооружения для армии
  • 14.11 14:18
  • 0
Варшава продолжает готовиться к 3-й мировой
  • 14.11 12:10
  • 1
Государственная программа вооружений фактически приостановлена
  • 14.11 11:51
  • 1
Мост недоступности
  • 14.11 11:19
  • 2
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации
  • 14.11 10:43
  • 1
Медведев заверил, что "все вернется домой", в Россию
  • 14.11 10:40
  • 1
Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона
  • 14.11 09:13
  • 5
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра