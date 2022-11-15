В Финляндии считают, что переговоры по Украине могут вестись только после вывода войск РФ

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что время переговоров должна определять Украина

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если Россия выведет все войска с ее территории. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза в Брюссель.

"Я очень рад, что Украина оккупировала Херсон, или, вернее, забрала Херсон обратно, - отметил Хаависто. - Думаю, возможности для любых переговоров появятся, если Россия выведет все войска с территории Украины. Конечно, Финляндия поддерживает роль ООН в вопросах торговли зерном и мы находимся в постоянном контакте с МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности в Запорожье, мы также поддерживаем проходящий обмен пленными, то есть какие-то элементы переговоров происходят, однако соглашение между Украиной и Россией может произойти только если Россия уйдет со всех территорий Украины".

"Конечно, время переговоров должна определять Украина после того, как она сможет вернуть занятые Россией территории", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов о поступающих из США сигналах о том, что Вашингтон якобы подталкивает Киев к переговорам.

"Сегодня главы МИД ЕС должны подтвердить нашу полную приверженность поддержке Украины, в особенности по ответственности за военные преступления, сообщения о которых продолжают поступать", - отметил глава МИД Финляндии.

В частности, министры должны принять окончательное решение о запуске Миссии ЕС по подготовке украинских военных. Миссия рассчитана на 24 месяца, ее бюджет составит €106 млн, тренировочные лагеря разместятся в Германии и Польше. Миссия также должна будет координировать действия отдельных государств ЕС по тренировке солдат ВСУ в двустороннем порядке.