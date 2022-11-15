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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о прохождении российскими военными в Белоруссии курса интенсивной боевой подготовки

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Военнослужащий ВВО на полигоне Брестский в Белоруссии. Кадр видео
Военнослужащий ВВО на полигоне Брестский в Белоруссии. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны России

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные, переброшенные в Белоруссию, проходят интенсивную подготовку на полигонах, в том числе с применением бронетехники.

"Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск, на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь продолжают курс интенсивной боевой подготовки", - сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений проводятся в дневное и ночное время.

На полигонах военнослужащие Западного военного округа совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины", - говорится в сообщении.

Российские военные в понедельник опубликовали кадры занятий на полигоне в Белоруссии экипажей боевых машин пехоты Западного военного округа.

В Минобороны РФ заявили, что ранее военнослужащие, техника и вооружение подразделений ЗВО прибыли в Белоруссию в составе воинских эшелонов.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали, что в республику из России для создания совместной группировки войск прибудут до 9 тыс. военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники.

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