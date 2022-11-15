Экс-советник по нацбезопасности США Болтон признал, что американская система ПРО не способна защитить от современных ракет

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Существующая на сегодня американская ПРО не в состоянии защитить США от российских или китайских ракет. С таким заявлением выступил экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По мнению Болтона, которое он высказал в своей статье для The Wall Street Journal, американская система противоракетной обороны не способна справиться с российскими и китайскими баллистическими ракетами, не говоря уже о новейших разработках. Пока администрация Байдена тратит миллиарды долларов на все что угодно, но только не на ПРО, Россия и Китай, а также другие страны, стремительно развивают свои вооружения.

Политик подчеркнул, что Белому дому необходимо в срочном порядке заняться вопросом ПРО, поскольку угроза на сегодняшний день исходит не только от России и Китая, но и от Ирана, который начал разработку гиперзвуковой ракеты, а также КНДР, успешно испытывающей новые ракетные вооружения.

Пока наши соперники развивали гиперзвуковые и другие несущие угрозу новые технологии, возможности США к сдерживанию и готовность страны симметрично отвечать военным путем лишь снижались

- написал Болтон.

Ранее в Пентагоне заявили, что создание системы ПРО, способной защитить США от российских ракет, технически невозможно и может потребовать колоссальных расходов. Стоящие на вооружении США противоракеты способны перехватывать только моноблочные баллистические ракеты, против МБР с разделяющимися боеголовками они бессильны. На 2020 год в США было развернуто 44 противоракеты Ground-Based Interceptor (GBI) шахтного базирования на Аляске и в Калифорнии, еще 20 были в планах.