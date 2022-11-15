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ТАСС

В Венгрии заявили, что не допустят принятия в ЕС обостряющих конфликт на Украине решений

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Совет Евросоюза на уровне глав МИД планирует принять решение о начале миссии ЕС по подготовке 15 тыс. украинских военных

БУДАПЕШТ, 14 ноября. /ТАСС/. Венгрия намерена не допустить принятия на встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе решений, которые приведут к эскалации украинского конфликта и нанесут ущерб энергоснабжению Европы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Цель сегодня географически - Брюссель, а по содержанию - предотвратить необоснованные решения, которые приведут к эскалации военных действий [на Украине] и еще больше поставят под угрозу европейское энергоснабжение", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Совет Евросоюза на уровне глав МИД планирует принять в понедельник официальное решение о начале миссии ЕС по подготовке 15 тыс. украинских военных. Принципиальное решение о ее создании было принято на встрече министров в Люксембурге еще 17 октября. Миссия рассчитана на два года, на эти цели должно быть выделено €106,7 млн. Обучение украинских военнослужащих планируется проводить в Польше и Германии.

Венгрия с самого начала заявила, что не будет участвовать в этой инициативе и не намерена выделять на нее средства. Воздержавшись при голосовании, Сийярто заявил тогда, что не считает такую миссию хорошей идеей, поскольку она ведет лишь к эскалации военного конфликта на Украине. Кроме того, правительство Венгрии в последнее время решительно высказывалось против принятия новых санкций ЕС в отношении России, которые могут затронуть сферу энергетики. 

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Страны
Венгрия
Германия
Люксембург
Польша
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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