Войти
Военное обозрение

Пресса ФРГ: Закупка военной техники у США – серьёзный удар по немецкой оружейной промышленности

224
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Власти Турции обвинили во вчерашнем взрыве в Стамбуле курдские организации

Как сообщает издание «Виртшафтсвохе», военной промышленности Германии может быть нанесён серьёзный удар из-за инициирования бундесвером процедуры скорейшей закупки вооружения у США. Это ошибочный шаг, поскольку страна окажется в прямой зависимости от американцев в военной сфере, утрачивая, таким образом, свой научно-технический потенциал. Так оценивают ситуацию немецкие эксперты.

По мнению управляющего директора компании «Airbus Helicopter» Вольфганга Шодера, немецкое правительство своими поспешными и необдуманными действиями по импорту вооружения у заокеанских партнёров ставит под угрозу не только независимость этой отрасли, но и свои военные технологии.

Недовольство положением дел в ВПК Германии признают и в Ассоциации оборонщиков, ведь уже на этой неделе бундестаг намерен утвердить оборонный бюджет ВС ФРГ, в котором заложена сумма в 100 млрд евро. Пойдут средства, как ожидается, на закупку американских истребителей и военно-транспортных самолётов.

Вся проблема заключается в выстраивании недальновидной внешней политики нынешней главой оборонного ведомства Кристиной Ламбрехт, которая готова идти на повышение боеспособности ВС Германии любыми методами, включая даже и скорейшие закупки американской передовой военной техники (бомбардировщик F-35, противолодочный самолёт P8A Poseidon, а также модификация тяжёлого транспортного вертолёта Chinook).

Нужно понимать, что, налаживая стремительный импорт вооружения из США, немецкое государство ставит под серьёзный удар своих отечественных производителей, лишая их крупных инвестиций порядка 12 млрд евро, которые могли бы быть направлены на наращивание производства собственных единиц военной техники.

Однако в немецкой прессе нашли и "небольшие плюсы от сделки с ВПК США":

Приобретая вооружение американского производства, немецкие оружейники будут осваивать все технические достижения, что, в конечном счёте, даст возможность удержать немецких специалистов на местах. Те же европейские боевые самолёты типа Tornado и Eurofighter были произведены с учётом опыта, перенятого у американских военно-промышленных компаний, включая обслуживание всей этой военной техники на протяжении многих лет.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Турция
Продукция
EF-2000
F-35
P-8 Poseidon
Компании
Airbus
Похожие новости
26.06.2019
Ле Бурже демонстрирует оптимизм
20.06.2019
Истребители США не нужны? На чем будет летать Европа
30.04.2019
Покупайте - или будет хуже: Германии угрожают из-за F-35
14.01.2019
Европа выходит из-под опеки Америки
16.05.2016
Правительство Дании приняло решение рекомендовать закупку для ВВС страны истребителей F-35 «Лайтнинг-2»
11.06.2014
Передел в небе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 05:37
  • 77
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 15.11 05:25
  • 37868
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.11 02:45
  • 2
Рогозин призвал закупать для СВО самое эффективное вооружение
  • 15.11 01:47
  • 1
Белорусская армия получает ежегодно до 20 новых отечественных видов вооружений - Госкомвоенпром
  • 15.11 01:46
  • 1
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 15.11 01:44
  • 1
Концерн "Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в Вооруженные Силы России
  • 14.11 20:16
  • 3
Вывод российских войск из Херсона «совпал» с рядом экономических послаблений со стороны Запада
  • 14.11 14:23
  • 4
Рогозин призвал отменить конкурсные закупки вооружения для армии
  • 14.11 14:18
  • 0
Варшава продолжает готовиться к 3-й мировой
  • 14.11 12:10
  • 1
Государственная программа вооружений фактически приостановлена
  • 14.11 11:51
  • 1
Мост недоступности
  • 14.11 11:19
  • 2
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации
  • 14.11 10:43
  • 1
Медведев заверил, что "все вернется домой", в Россию
  • 14.11 10:40
  • 1
Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона
  • 14.11 09:13
  • 5
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра