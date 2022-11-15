Пресса ФРГ: Закупка военной техники у США – серьёзный удар по немецкой оружейной промышленности

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Как сообщает издание «Виртшафтсвохе», военной промышленности Германии может быть нанесён серьёзный удар из-за инициирования бундесвером процедуры скорейшей закупки вооружения у США. Это ошибочный шаг, поскольку страна окажется в прямой зависимости от американцев в военной сфере, утрачивая, таким образом, свой научно-технический потенциал. Так оценивают ситуацию немецкие эксперты.

По мнению управляющего директора компании «Airbus Helicopter» Вольфганга Шодера, немецкое правительство своими поспешными и необдуманными действиями по импорту вооружения у заокеанских партнёров ставит под угрозу не только независимость этой отрасли, но и свои военные технологии.

Недовольство положением дел в ВПК Германии признают и в Ассоциации оборонщиков, ведь уже на этой неделе бундестаг намерен утвердить оборонный бюджет ВС ФРГ, в котором заложена сумма в 100 млрд евро. Пойдут средства, как ожидается, на закупку американских истребителей и военно-транспортных самолётов.

Вся проблема заключается в выстраивании недальновидной внешней политики нынешней главой оборонного ведомства Кристиной Ламбрехт, которая готова идти на повышение боеспособности ВС Германии любыми методами, включая даже и скорейшие закупки американской передовой военной техники (бомбардировщик F-35, противолодочный самолёт P8A Poseidon, а также модификация тяжёлого транспортного вертолёта Chinook).

Нужно понимать, что, налаживая стремительный импорт вооружения из США, немецкое государство ставит под серьёзный удар своих отечественных производителей, лишая их крупных инвестиций порядка 12 млрд евро, которые могли бы быть направлены на наращивание производства собственных единиц военной техники.

Однако в немецкой прессе нашли и "небольшие плюсы от сделки с ВПК США":

Приобретая вооружение американского производства, немецкие оружейники будут осваивать все технические достижения, что, в конечном счёте, даст возможность удержать немецких специалистов на местах. Те же европейские боевые самолёты типа Tornado и Eurofighter были произведены с учётом опыта, перенятого у американских военно-промышленных компаний, включая обслуживание всей этой военной техники на протяжении многих лет.