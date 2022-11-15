США направят на Украину дополнительно 40 речных катеров с баллистической защитой

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Стало известно о том, что США направят на Украину очередную партию патрульных катеров в рамках очередного пакета военно-технической помощи. В июне Вашингтон в интересах киевского режима поставил 18 катеров, отдельные из которых ВСУ пытались использовать для форсирования Днепра с целью взятия Энергодара. Большинство оказались в итоге на дне. Шесть катеров были доставлены в ВМС ВСУ – в части, базирующиеся на Чёрном море, в том числе в порту Очакова.

В рамках ранее анонсированной помощи в 400 млн долларов Минобороны США поставит Украине ещё 40 бронированных речных катеров.

Бронированные катера, которые США планируют направить на Украину, имеют длину чуть более 12 м. Они построены компанией Metal Shark в штате Луизиана. Этот вид катеров, обозначающийся в США как 40 PB, был выбран в 2017 году для замены в ВМС США катеров CRF (Coastal Riverine Force).

Катера оснащены двумя дизельными двигателями Cummins QSB 6.7. Максимальная скорость – 40 узлов. Корпус – сварной алюминиевый с баллистической защитой.

Представители компании-производителя заявляют о том, что баллистическая защита позволяет катеру выдерживать попадание пуль различных калибров и «высококинетических» осколков.

Для себя ВМС США оснащают эти катера дистанционно управляемыми боевыми модулями. Также на их борту могут устанавливаться пулемёты M2 калибра .50 Browning, M240 калибра 7,56 мм, автоматический гранатомёт Mk.19 калибром 40 мм.