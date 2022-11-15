Бойцы войск радиоэлектронной борьбы ВС России рассказали о работе в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь пообщался с российскими военнослужащими из подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выполняют задачи в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Так, прежде всего отмечается, что бойцы общаются друг с другом при помощи специального шифра. Очень важно, чтобы в эфире было как можно меньше конкретной информации ради безопасности данных.

Комплекс связи может заглушить радиосвязь противника, обрушить спутниковый интернет и мобильную сеть. В нынешних условиях очень востребована возможность бороться с беспилотными летательными аппаратами.

«В результате работы беспилотные летательные объекты падают, потом провожу доразведку, визуально увидеть не могу на дальнем расстоянии», — сказал военнослужащий ВС РФ Иван.

Как отметил начальник службы РЭБ с позывным «Девятый», встречаются различные квадрокоптеры: Mavic и их различные модификации, «Лелека», «Фурия», «Валькирия». Он также уточнил, что встречаются иностранные образцы, например, Raven и прочие беспилотники, которые выполняют разведывательные и ударные функции.

Работа осуществляется из мобильного комплекса связи. Антенна, как и сам комплекс, ― важная цель для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому важно тщательно прятать и маскировать установку. На специализированной аппаратуре комплекс видно. Но на открытой местности важно сделать его наименее примечательным.

При должной маскировке бойцы могут работать несколько часов. Затем необходимо сменить позицию. Более того, сейчас в ходе спецоперации зачастую бойцы меняют позиции по 15–20 раз в день, в то время как раньше это иногда приходилось делать всего пару раз за день. Это связано с тем, что нужно успеть выполнить все боевые задачи и параллельно не попасть под удары противника.

Ранее, 10 ноября, появились кадры работы расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в зоне СВО. Дроны позволяют проводить круглосуточную разведку районов боевых действий. В результате расчеты корректируют своими точными данными действия своих сослуживцев. Также расчеты выявляют радиосети противника и перехватывают его переговоры.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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