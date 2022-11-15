Белорусская армия получает ежегодно до 20 новых отечественных видов вооружений - Госкомвоенпром

Минск. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Госкомвоенпром Белоруссии ежегодно представляет около 200 разработок новых видов вооружений, от 10 до 20 образцов ежегодно поступают в войска, сообщил глава ГВПК Дмитрий Пантус

"Мы делаем все возможное, чтобы в Вооруженные Силы ежегодно поставлялось максимально возможное количество самых современных средств по всем направлениям. Практически ежегодно мы реализуем в инициативном порядке (что-то совместно с Министерством обороны) более 200 опытно-конструкторских работ по созданию различных видов вооружений, их модернизации. Эта работа беспрерывная, и в среднем порядка от 10 до 20 новых видов изделий становятся ежегодно на вооружение", - сказал Пантус в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

По его словам, одно из ключевых направлений - средства поражения.

"Ярким представителем является ракетный комплекс "Полонез", но кроме этого изделия есть целый ряд других современных разработок: как созданных с нуля, так и модернизированного вооружения еще советского производства", - отметил Пантус.

Второе актуальное направление, по его словам - беспилотники.

"Часть из них уже стоит на вооружении, часть проходит испытания. На сегодня приоритет уже расставлен в части серийного производства", - сказал глава ГВПК.

"Появляется третье направление - средство борьбы с этими беспилотниками. И в данном направлении (средства радиоэлектронной борьбы и подавления) мы достаточно серьезно преуспели, и на сегодня определенные образцы являются топовыми и на мировом рынке вооружения и прошли испытания не только в Республике Беларусь, но и других регионах. Сегодня линейка радиоэлектронных средств подавления "Гроза" очень широкая, очень актуальная и пользуется определенным спросом. Стоит отметить, что на сегодня мы ведем установку данных систем не только на военных объектах, не только на границе Беларуси, но и на объектах гражданской инфраструктуры и наиболее важных стратегических объектах", - сказал Пантус.

Что касается кооперации, основным партнером белорусской оборонки остается Россия, отметил Пантус.