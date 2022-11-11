После 66 миллиардов долларов стало ясно, что насчет Украины реалисты были правы

Президент Украины Владимир Зеленский и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года.

The Federalist: США загнали себя в угол беспорядочным выделением денег Украине

США загнали себя в ловушку, в которой никогда в истории не оказывался ни один другой гегемон, пишет TheFederalist. К этому привело их глупое решение помогать Киеву "столько, сколько потребуется". А ведь без американских политиков Украины бы вообще не существовало как государства.

Сумантра Маитра (Sumantra Maitra)

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан общался с высокопоставленными российскими чиновниками, чтобы "уберечься от риска эскалации и сохранить каналы связи открытыми", а не обсуждал урегулирование украинского конфликта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимный источник.

Как ни парадоксально, похоже, что администрация Байдена в частном порядке подталкивала Украину усесться за стол переговоров, параллельно давая ей всё, что она ни попросит. Зарегистрированные расходы США на украинский конфликт на сегодняшний день достигли 66,3 млрд долларов — это крупнейший военный вклад правительства за рубежом.

The Washington Post, также со ссылкой на анонимные источники, добавляет, что администрация Байдена предпринимает "взвешенную попытку сохранить поддержку Киева со стороны других стран, столкнувшихся с опасениями избирателей, что конфликт затянется на долгие годы вперед". "Эти дискуссии раскрывают сложное положение администрации Байдена по Украине, поскольку американские чиновники публично обещают поддерживать Киев огромными суммами помощи "столько, сколько потребуется", надеясь при этом на разрешение конфликта, который за последние восемь месяцев нанес тяжелый урон мировой экономике и вызвал страх ядерной войны", — добавляет газета.

Оцените всю глупость этой стратегии. Любой с IQ выше, чем у медузы, знает, что Украины как независимого игрока и государства вообще бы не существовало без американских политиков, которые выписывают ей карт-бланш, несмотря на калечащую инфляцию и границы нараспашку. При этом Америке приходится умолять Украину в частном порядке, потому что Вашингтон сам загнал себя в угол своей помпезной риторикой и опрометчивым решением предоставить Украине миллиарды долларов и современное оружие. И теперь хвост виляет собакой.

В эту ловушку прежде не попадал ни один гегемон в истории человечества — даже Советский Союз с Фиделем Кастро. В 1962 году тот, словно Зеленский и его покровители в Вашингтоне сегодня, запросто втянул бы Москву и весь мир в ядерную войну. Но Москва держала своих сателлитов на коротком поводке — и Куба не стала исключением. Точно так же в годы холодной войны поступала и Америка. Но после ее окончания в американской элите не осталось ни националистов, ни реалистов, и сохранение "порядка" для них важнее государственных интересов.

От этого возникают сценарии, когда, например, те же европейцы требуют, чтобы США делились с ними своими планами и намерениями — при том, что Вашингтон затмевает их по военной помощи в их же вотчине. И это не просто риторика: США выделяет массу оружия и денег, без которых конфликт давно бы закончился, независимо от того, как доблестно сражались украинцы.

Хуже того, американское правительство во главе с президентом Байденом бесхребетно мирится с этим лицемерием иностранных правительств, закрывая глаза на то, что более мелкие государства всего лишь заняты собственным выживанием. Мировая история полна примеров, как малые государства втягивали великие державы в катастрофические войны, уничтожающие целые цивилизации.

Один вопрос остается без ответа. Почему реалистов-республиканцев клеймили путинистами и фашистами, хотя они выступали за то же самое, что сейчас делает администрация Байдена?

Илона Маска недавно обругали в Твиттере российским агентом за то, что он выступил за мирные переговоры — как и предприниматель Дэвид Сакс и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл. Республиканцев, голосовавших против дальнейших расходов США на Украину и против расширения НАТО, до сих пор выставляют экстремистами — ведь они дерзнули поддержать большинство американцев, которые не хотят взваливать на себя бремя провального интернационализма.

В своем исследовании в первые дни конфликта я утверждал, что мы должны поговорить с Россией и быстро достичь равновесия, потому что асимметрия интересов по Украине очевидна. Москве ее собственный задний двор гораздо важнее, чем Америке. Другие на страницах Politico согласились, что своей риторикой и материальной помощью мы рискуем загнать себя в ловушку эскалационной спирали, — причем это же мнение высказывалось и в журнале Foreign Affairs.

"Без сильной Америки мира не будет, — сказала министр юстиции Венгрии Юдит Варга в нашей недавней беседе. — Только Россия и США могут выработать решение на долгосрочную перспективу. Письмо прогрессивных демократов Конгресса не сработало: никто и не ждал, что они будут за мир. При президенте Трампе и Ангеле Меркель конфликта бы не было вовсе или он носил локальный характер".

Но это невозможно: СМИ и ученые круги с их гегемонией мнений полны решимости устроить в обществе левую революцию даже ценой войны сверхдержав. Вот ключевой вопрос.

С "фашизмом" в Европе борются те же люди, что клеймят фашистами республиканцев, требующих вместо бесконтрольной помощи Украине финансировать южную границу. В этом глубоко идеологизированном мирке не делают разницы между Дональдом Трампом, губернатором Флориды Роном Десантисом, сенатором от Миссури Джошем Хоули, Илоном Маском, Путиным и лидером Венгрии Виктором Орбаном. Для них это все один всемирный крестовый поход.

Процесс государственного строительства, начавшийся в Ираке и Ливии, перекинулся на Украину и в конечном итоге вернется домой. И всякого, кто выступит против этого левого крестового похода, выставят врагом прогресса и фашистом.

Доктор Сумантра Маитра — научный сотрудник по национальной безопасности в Центре национальных интересов, внештатный научный сотрудник Центра имени Джеймса Мартина и член Королевского исторического общества