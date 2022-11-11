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Уход России из Херсона — необходимое унижение

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Ситуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Sky News: вывод российских войск из Херсона необходим для перегруппировки

Недавно принятое Шойгу решение о выводе войск из Херсона было "необходимым унижением", пишет сайт Sky News. По мнению автора статьи, российские военные берут время на перевооружение и перегруппировку.

Дебора Хейнз (Deborah Haynes)

Обе стороны истощены и понесли тяжелые потери, к тому же на носу зима, и боевые условия осложнятся еще больше: ударят морозы, а световой день сократится.

Громкий приказ России о выводе войск из Херсона на юге представляется необходимым унижением.

Застряв на западном берегу Днепра, командиры оказались перед выбором: остаться и медленно гибнуть под украинскими бомбардировками или отступить, чтобы выжить и продолжить бой.

Украинские войска совершенно правильно опасаются ловушки, которая может заманить их под русский огонь.

Но если путинские войска действительно отступают к новым оборонительным рубежам на противоположном берегу реки — а похоже, что так и есть — эта важная победа Украины придаст ей столь необходимый психологический импульс после двух с половиной месяцев кровавого контрнаступления на юге.

Главный вопрос сейчас заключается в том, смогут ли украинцы им воспользоваться и оттеснить русских еще дальше — или линия фронта замерзнет до весны, буквально и фигурально?

Обе стороны истощены и понесли тяжелые потери, к тому же на носу зима, и боевые условия осложнятся еще больше: ударят морозы, а световой день сократится.

Но мало кто сомневается, что вооруженные силы Украины охотно продолжат боевые действия — при условии, что их западные партнеры продолжат поставки оружия и боеприпасов.

Для украинской стороны это главный фактор, неподвластный правительству в Киеве, поэтому оно пытается сохранять давление на поставщиков из США, Великобритании и других стран НАТО.

Что же касается Путина, то он в своей обычной манере, несомненно, понадеется, что решимость Запада держаться выбранного курса пошатнется, если ситуация станет слишком суровой или затянется слишком надолго.

Он будет уповать, что на фоне стремительно дорожающих энергоносителей, падения экономики и крепнущего недовольства жители Запада решат, что с них хватит, и потребуют от правительств сменить курс по Украине.

Хотя его войска не справились и потерпели неудачу на севере, востоке, а теперь еще и на юге, ничто не предвещает, что российский лидер отступит или изменит свои планы по Украине.

Ему просто нужно время, чтобы перегруппироваться, перевооружиться и выждать, пока основная часть из почти 300 тысяч недавно мобилизованных резервистов пройдет хотя бы видимость подготовки, чтобы развернуть новое наступление.

Таким образом, воля Запада к дальнейшей поддержке Украины должна пересилить путинскую к дальнейшим боевым действиям.

Дебора Хейнз — обозреватель Sky News по вопросам обороны и безопасности.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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