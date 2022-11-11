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США последний раз запустили из Калифорнии ракету Atlas 5 с российским РД-180

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Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото
Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Военно-воздушные силы (ВВС) США с базы Ванденберг в штате Калифорния успешно запустили ракету Atlas 5, на первой ступени которой установлен двигатель РД-180 российского производства. Как сообщает SpaceNews, произведенный старт стал последним для Atlas 5 с данной пусковой площадки.

В ходе пуска на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров был выведен космический аппарат Joint Polar Satellite System (JPSS) 2. Издание отмечает, что на спутнике произошло успешное раскрытие солнечных панелей.

SpaceNews напоминает, что данный космический аппарат является вторым из серии метеорологических спутников, запущенных в интересах Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Произведенный пуск стал последним для Atlas 5 с базы Ванденберг, пусковая площадка которой будет переоборудована под новую ракету Vulcan. Тем не менее остается площадка для пусков в штате Флорида.

В апреле глава альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно заявил, что Россия больше не вернется на рынок коммерческих запусков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
ULA
Проекты
Vulcan РН
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