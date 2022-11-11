Бельгия намерена приобрести в США УР AIM-120C-8 AMRAAM – DSCA

ЦАМТО, 10 ноября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" усовершенствованных управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 380 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 8 ноября.

Правительство Бельгии обратилось к руководству США с запросом о возможности продажи до 120 усовершенствованных УР средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и 10 секций управления AMRAAM C-8.

Запрос также включает поставку запасных секций управления и контейнеров AIM-120, учебных ракет AIM-120C CATM, других запасных частей, расходных материалов, аксессуаров, поддержку ремонта и возвращения, секретное программное обеспечение, техническую документацию, обучение и учебное оборудование, поддержку боеприпасов и вспомогательного оборудования, другие сопутствующие элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенных ракет расширит возможности Бельгии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет поддержания парка самолетов F-16 и F-35 в боеготовом состоянии. При этом ВС Бельгии не испытают затруднений при принятии ракет на вооружение.

Генеральным подрядчиком поставки выбрана компания Raytheon Missile Systems.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.